C1 : Lille a une carte à jouer

Tête de série, le LOSC a hérité du Séville FC, du RB Salzburg et de Wolfsburg pour sa campagne de C1. Un groupe ouvert où les joueurs lillois ont le devoir de ne pas rééditer la performance de 2019-2020 où ils n'avaient pris qu'un point.

Toi, toi mon bel Andalou

Danse avec les Wolves

Séville FC, RB Salzburg, Vfl Wolfsburg. Voilà le menu qui s'apprête à être servi aux ouailles de Jocelyn Gourvennec jusqu'à la fin de l'année civile 2021, le mardi ou le mercredi soir une à deux fois par mois. En terminant chapeau 1 grâce à son sacre en Ligue 1 l'an dernier, le LOSC savait avant le tirage qu'il avait une chance d'éviter un repas beaucoup trop costaud pour lui. En l'état, Olivier Létang et ses équipes peuvent se dire qu'il y a bien plus que de la figuration à faire dans ce groupe G.En 2019-2020, c'était couru d'avance ou presque que Lille aurait du mal à exister entre Chelsea, l'Ajax et Valence. À la surprise générale, les Valenciens s'étaient octroyé la première place devant leset, une nouvelle fois, c'est du côté de l'Espagne que le danger sera le plus dangereux. Habitué de la C1 et roi de la C3 sur la dernière décennie avec quatre victoires sur les huit dernières éditions, le Séville FC s'annonce comme le véritable ogre d'un groupe G qui ne comporte aucune équipe ayant gagné la Ligue des champions auparavant dans son histoire. La dernière fois que le LOSC a croisé la route des Sévillans emmenés par Lucas Ocampos, c'était en 2005-2006 en Coupe de l'UEFA. Une année où Lille avait terminé troisième de son groupe de C1 devant Manchester United - le but de Milenko A?imovi? au stade de France est encore dans toutes les têtes - avant de voir le rêve européen s'arrêter en huitièmes de la petite sœur européenne. Et ce, malgré une victoire à l'aller sur un but de Geoffrey Dernis. Même si la bande à Julen Lopetegui sait que la finale de la Ligue Europa se dispute dans son stade cette saison, la tentation de s'inviter une nouvelle fois dans les seize meilleures équipes d'Europe sera plus forte pour les Andalous.Outre la bande de jeunes gamins habitués à foutre le bazar du Red Bull Salzbourg, dont la moyenne d'âge de l'effectif doit se situer autour de 20 ans sans les vétérans Zlatko Junuzovi? (33 ans) et Andreas Ulmer (35 ans), le vrai piège pourrait se prénommer Wolfsburg. Actuel leader de Bundesliga, le club de Maxence Lacroix est surtout réputé pour