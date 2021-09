C1 : Le retour des champions

Place aux choses sérieuses. Plus de trois mois après le deuxième sacre de Chelsea en Ligue des champions, la phase de poules de la plus grande des compétitions européennes fait son retour demain avec un Séville-Salzbourg et un Young Boys-Manchester United en lever de rideau. En attendant de se régaler à nouveau les mardis et mercredis, petit tour d'horizon sur ce que nous propose la C1 cette année.

Chelsea : où en est le champion en titre ?

Les clubs français : espoirs et désespoirs ?

Depuis son succès en finale contre Manchester City l'an dernier, Chelsea n'a pas chômé. Avec deux recrutements clinquants (Romelu Lukaku et Saúl Ñíguez), lesont encore renforcé leur effectif et comblé leur principale faiblesse - le poste de numéro neuf - en rapatriant le meilleur buteur de la sélection, tout en démarrant leur saison sur les chapeaux de roue : un trophée glané en Supercoupe d'Europe face à Villarreal, et un actuel statut de co-leader en Premier League avec dix points au compteur (tout comme Manchester United et Liverpool). Chelsea, grandissime favori ? Il va en tout cas falloir se lever tôt pour se débarrasser d'Édouard Mendy, N'Golo Kanté, Jorginho, tous les trois récompensés de leur grande campagne européenne 2020/2021 en étant élu respectivement meilleur gardien, meilleur milieu de terrain et meilleur joueur tout court de la dernière édition.Finaliste malheureux en 2020 face au Bayern et éliminé aux portes de la finale par Manchester City la saison dernière, le Paris Saint-Germain aborde cette campagne 2021-2022 de Ligue des champions avec le profil de sérieux outsider. Un statut renforcé par un mercato cinq étoiles, du transfert d'Achraf Hakimi à l'arrivée libre de Lionel Messi. Au point d'avoir, sur le papier, la meilleure équipe d'Europe ? Fort probable. Le premier obstacle que représente la phase de poules ne devrait être qu'une formalité pour le PSG dans un groupe A (dans lequel figurent également Manchester City, le FC Bruges et le RB Leipzig) où les deux premières places semblent déjà verrouillées. Un tableau qui contraste forcément avec celui du LOSC. Champions de France en titre, les Dogues tirent la langue