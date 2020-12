C1 : Le PSG s'impose face à ?stanbul Ba?ak?ehir et termine premier du groupe H

Dans un match à sens unique commencé mardi et terminé ce mercredi soir au Parc des Princes, le Paris Saint-Germain a balayé l'Istanbul Ba?ak?ehir (5-1) et termine donc premier du groupe H devant le RB Leipzig. Étincelant, Neymar s'est offert un triplé.

PSG 5-1 Istanbul Ba?ak?ehir

Paris frappe fort d'entrée

En débarquant sur la pelouse du Parc ce mercredi pour l'échauffement, la soirée de la veille était encore dans toutes les têtes parisiennes et stambouliotes. Comment en aurait-il pu en être autrement. Banderoles, tee-shirts contre le racisme dès l'échauffement, genou à terre pour les vingt-deux acteurs et le quatuor arbitral de subsitution avant le coup d'envoi : non, il était impossible pour le PSG et Ba?ak?ehir de faire comme si rien ne s'était passé. Important, car si sportivement l'Histoire ne retiendra pas grand-chose de la large victoire parisienne, son scénario réparti sur deux jours et l'unité affichée par les joueurs, elle, feront date.Pour revivre les 13 premières minutes de la rencontre, cliquez ici.Si le PSG et Ba?ak?ehir se sont affichés ensemble depuis le début de la soirée, sur le terrain en revanche, le suspens et les accolades n'auront duré que quelques minutes. Le chrono figé à 13'30 redémarre, l'enjeu de la première place du groupe pour Paris refait surface. Fredrik Gulbrandsen profite d'une défense parisienne pas encore (re)rentrée dans son match et oblige Keylor Navas à la parade, puis ne profite pas d'une mauvaise remise en retrait de Danilo Pereira pour punir Paris. Marquinhos hurle un grand coup, et voilà son PSG reparti comme la veille : conquérant, techniquement au-dessus de la mêlée, et qui Lire la suite de l'article sur SoFoot.com