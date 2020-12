C1 : Le PSG doit terminer le travail face à Istanbul Ba?ak?ehir

Face à Istanbul Ba?ak?ehir, ce mardi soir au Parc des Princes, un nul suffit au Paris Saint-Germain pour décrocher sa qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions. Mieux, un succès face à l'équipe d'Enzo Crivelli placerait les Parisiens en tête du groupe H. Presque un miracle tant la campagne européenne parisienne a été laborieuse et incertaine.

PSGIstanbul Ba?ak?ehir 08/12/20 - 21H Ligue des champions Diffusion sur

Souvenez-vous : il y a un mois jour pour jour, l'horizon était gris autour du Paris Saint-Germain. Après deux défaites en trois journées, Thomas Tuchel était plus que jamais fragilisé, et le foot français s'étonnait alors de voir ramper son meilleur soldat à un stade où celui-ci ne doutait pas au moment d'aligner lesles années précédentes. C'est vrai : au fil des saisons, on s'était presque habitué à voir Paris dérouler en phase de poules et commencer à trembler à l'approche du mois de février où le moindre petit bobo devenait un drame international, où la moindre décision arbitrale en sa défaveur faisait en réalité partie d'une cabale contre le club parisien. Mais visiblement, depuis un peu plus d'un an, l'ordre établi est sans cesse bousculé : Paris est parvenu à se hisser jusqu'en finale de C1, s'est permis de galérer comme pas possible en phase de poules pour finalement, sans réellement