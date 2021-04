C'était Paris... ou l'Atletico de Madrid ?

Une tactique défensive, des joueurs qui se battent comme des lions, un gardien XXL, un brin de réussite, le Paris Saint-Germain s'est mué en Atlético de Madrid pour s'imposer sur la pelouse du Bayern Munich (2-3) en quart de finale aller de Ligue des champions. Et tout cela semblait totalement improvisé.

Le petit poucet du PSG

Paris braque le Bayern

Ángel Di María, Neymar, Kylian Mbappé, Julian Draxler. En présentant un quatuor offensif composé de joueurs qui ne sont pas emmerdés avec leurs pieds, Mauricio Pochettino semblait donner l'envie de jouer au football sur la pelouse de Munich. Finalement, par choix ou par obligation, le PSG a laissé le cuir à l'adversaire et s'est contenté de défendre bas pour piquer en contre. Mission réussie puisque les Parisiens repartent de Munich avec la victoire (2-3). Et tant pis si pour cela le PSG a dû jouer comme une équipe de National 2 qui affronte une Ligue 1 en Coupe de France. À l'image de la rencontre face à Lille du 4 avril dernier, il est souvent reproché aux coéquipiers de Presnel Kimpembe de ne pas courir sur les terrains de Ligue 1 et de ne pas se donner à fond. Ce mardi soir, en quart de finale aller de Ligue des champions, c'était tout le contraire : le PSG s'est imposé grâce à une attitude irréprochable, un dépassement de soi, un grand gardien, un attaquant létal et, forcément, de la réussite. Bref, tous les ingrédients pour réussir un exploit en Coupe.Alors oui, il est évident que le téléspectateur neutre est en droit d'attendre du PSG et de toutes ses stars un autre visage que celui du FC Fleury 91. Mais force est de reconnaître que, sur le papier et sur le terrain, ce Bayern Munich est supérieur au PSG. Et pour mettre fin à 33 matchs sans défaites des Bavarois à l'Allianz Arena toutes compétitions confondues, il fallait accepter de subir. Et pour subir sans craquer, il faut avoir, en premier lieu, un gardien en feu. Navas. Mais aussi un joueur au-dessus du lot, capable de briser une défense en une passe. Neymar. Et enfin, un buteur létal, qui frappe deux fois et marque deux buts. Mbappé.Et au milieu de ce trio, une flopée de joueurs besogneux qui courent dans tous les sens, à l'image Lire la suite de l'article sur SoFoot.com