C'était la plus belle soirée de l'année

Qui a dit que les trêves internationales étaient chiantes à mourir ? La soirée de mardi a réuni tous les ingrédients d'un multiplex mémorable : du suspense, des buts, des rebondissements, des émotions, d'immenses gagnants et de grands perdants. Plus de cinq heures de foot non-stop, sans le moindre blanc. Le genre de soirées que l'on espère bientôt revoir se présenter, celles où on a toujours peur de ce qui peut se passer si l'on se décide à quitter momentanément le canapé.

Saccage à la nigériane

Quatre minutes. C'est le temps qu'il a fallu à Djamel Belmadi pour se remettre sur ses deux jambes dans la nuit de Blida. Le sélectionneur algérien s'est effondré au coup de sifflet final du barrage retour contre le Cameroun, qui a rendu son verdict après plus de deux heures d'un match tendu. Les Verts pensaient tenir leur ticket pour le Qatar grâce à Ahmed Touba, auteur de l'égalisation à la 118dans un stade Tchaker survolté. C'était sans compter sur le manque de concentration de ses hommes sur un coup de pied arrêté... à la 120+4. Pour les Lions Indomptables, un but libérateur. Pour le champion d'Afrique 2019, un coup de poignard en plein cœur, qui a laissé Belmadi hagard. Le symbole d'une soirée pleine de rebondissements et d'émotions, comme le football sait si bien nous en offrir.Le show a démarré dès 19 heures, et très fort, Boulaye Dia faisant basculer le stade Abdoulaye Wade dans l'ivresse d'entrée de jeu contre l'Égypte (4). Le rideau ne s'est refermé qu'après minuit, avec l'éclair de Karl Toko-Ekambi. Presque le temps de voir deux fois lede James Cameron, et avec tout autant de dramaturgie. Parce qu'une Coupe du monde n'arrive que tous les quatre ans, et que ce qui est rare est précieux. La Macédoine du Nord a cru à son rêve pendant plus d'une heure face au Portugal, et la Pologne de Robert Lewandowski a gagné le droit de revenir au Mondial en se débarrassant d'une coriace équipe de Suède.Le Nigeria a dominé face au Ghana, mais sans gagner, laissant les 60 000 supporters du stade national d'Abuja dans un état de désillusion tel que certains ont passé leurs nerfs sur les bancs de touche. Les Sénégalais présents à Diamniadio ne sont pas allés jusque-là, puisque leur équipe a eu le dernier mot face à l'Égypte. Encore. Aux tirs au but. Encore. Mais ils ont joué le rôle de douzième homme à fond, avec leur propre interprétation, en essayant d'aveugler les Pharaons avec des lasers. Lire la suite de l'article sur SoFoot.com