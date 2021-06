C'était la Belgique ou le Portugal de 2016 ?

Pour s'imposer face au Portugal en huitième de finale de l'Euro 2020 (1-0), la Belgique a enfilé le costume du dernier vainqueur de l'Euro : celui qui permet de s'imposer en faisant un match défensif et en se créant que très peu d'occasions. Les Belges ont visiblement retenu la leçon de leurs dernières éliminations.

Belgique is the new Portugal

" Non, cette phrase n'a pas - encore - été prononcée par un joueur du Portugal frustré de sa défaite face à la Belgique (0-1) en huitième de finale de l'Euro 2020, mais sort de la bouche de Thibaut Courtois après l'élimination des Belges contre la France au dernier Mondial. Les Diables Rouges ont tiré une leçon de cette défaite : la meilleure équipe ne gagne pas à tous les coups. Et ils ont prouvé face au Portugal que cette leçon est en passe de se transformer en mantra.Devant leur écran de télévision, les supporters du Portugal ont beau avoir lâché leur plus gros "", ils ne peuvent pas en vouloir à la Belgique pour cette attitude défensive. Tout simplement parce qu'ils ont eu l'impression de revoir le Portugal de 2016 face à eux. Comme l'équipe qui a remporté le dernier Euro, les Belges ont parfaitement défendu puis piqué en contre, même s'ils n'ont pas poussé le trait en attendant la prolongation pour envoyer le cuir au fond des filets. Et comme elle, ils ont parfois semblé au bord de la rupture, mais s'en sont toujours tirés avec une tête qui traînait, une parade du gardien ou un poteau salvateur.Et si certains avaient qualifié le jeu du Portugal de "", force est de constater que cela avait permis aux Portugais de remporter la compétition et de décrocher le premier titre international de leur histoire. Ce même titre qui a longtemps échappé aux potes de Cristiano Ronaldo qui tentaient depuis plusieurs années de s'en accaparer en jouant un football élégant et offensif. Et c'est finalement en jouant de manière pas