C'est triste, un PSG sans Marco Verratti

Sans son maître à jouer italien, brillant au Camp Nou mardi soir, le PSG a été tout simplement méconnaissable contre Monaco, ce dimanche au Parc. Plus que tout autre joueur parisien, le petit hibou a le don de faire ressentir son absence. Et sans lui, face à des Monégasques extrêmement disciplinés, Paris n'a tout simplement pas été capable de créer quoi que ce soit.

Paris tout nu, Paris tout nul

Il n'y avait qu'une seule différence entre le Paris Saint-Germain qui a éclaté le Barça chez lui mardi soir, en huitième de finale aller de la Ligue des Champions, et celui qu'alignait Mauricio Pochettino ce dimanche, pour le retour aux affaires courantes contre Monaco. Une seule. Marco Verratti, vraisemblablement par précaution après une douleur au mollet ressentie contre Barcelone, Ander Herrera. L'Espagnol devait officier dans le même rôle que l'Italien : un huit haut, hyperactif dans les appels offensifs comme dans les courses défensives, capable de jouer un peu trois postes à la fois. Oui mais voilà : tout bon footballeur que soit l'ancien Mancunien, n'est pas Marco Verratti qui veut. Et l'illusion aura duré cinq minutes, le temps pour Paris de prendre le premier but du match et pour Ander Herrera de complètement s'effacer, et avec lui tous les espoirs de voir une animation offensive parisienne digne de ce nom.La première période du PSG a parfaitement illustré à quel point Verratti, l'un des rares Parisiens avec les capacités techniques d'exceller sous la pression et de créer des occasions là où tout semple bouché, a manqué à cette équipe déjà privée de Neymar. Dans un rôle auquel il n'est pas habitué, avec la pression de devoir remonter le score dès la 6minute, Herrera a semblé complètement perdu sur le terrain, courant un peu partout mais touchant beaucoup moins de ballons (53 sur tout le match) que Paredes (112) et Gueye (81). Pas évident pour organiser quoi que ce soit devant, surtout face à un bloc monégasque extrêmement bien discipliné et qui a complètement muselé l'attaque parisienne. Disasi, Aguilar et Diop ont abattu un boulot monstrueux, dans la protection de leur surface comme dans le pressing haut, pour empêcher notamment Kylian Mbappé de menacer la cage de Benjamin Lecomte.