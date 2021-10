C'est quoi le problème entre Halilhodžić vs Ziyech ?

Vahid Halilhodžić a encore une fois décidé de zapper Hakim Ziyech, Noussair Mazraoui et Amine Harit pour les trois matchs qualificatifs pour la Coupe du monde 2022 face à la Guinée-Bissau (6 et 9 octobre) et la Guinée (le 12), pour des raisons disciplinaires pour les deux premiers et sportives concernant Harit. Avec Ziyech, la tension est même très forte. Mais la rupture est-elle vraiment consommée ?

Les arguments de Vahid, la réponse brève mais sèche de Ziyech

S'il était encore de ce monde, Thierry Roland aurait sûrement trouvé le moyen de glisser que, au moment d'évoquer les turpitudes de la sélection marocaine et le conflit qui oppose Vahid Halilhodžić à Hakim Ziyech, une des stars de son groupe. En septembre dernier, le sélectionneur des Lions de l'Atlas n'avait pas retenu la star de son groupe (28 ans, 39 sélections, 17 buts) pour affronter le Soudan (2-0) et la Guinée, pas plus que Noussair Mazraoui et Amine Harit. Avec la franchise qui le caractérise, le Bosnien avait expliqué que les absences du milieu offensif de Chelsea et du défenseur de l'Ajax étaient motivées uniquement par des questions disciplinaires, en prenant un soin tout particulier à démonter le premier, lors d'une conférence de presse, avant les échéances de septembre.(mars et juin, NDLR)Vous avez aimé l'introduction ? Ne partez pas, la suite est encore plus explicite.Il est comme ça, Vahid, toujours prêt à en remettre une louche, pour peu qu'on le relance sur la question. Et puisqu'il suffit de remettre une pièce dans la machine, certains Lire la suite de l'article sur SoFoot.com