C'est quoi cette histoire entre Aminata Diallo et Kheira Hamraoui ?

Au lendemain de la victoire face au Real Madrid en Ligue des champions, Aminata Diallo a été arrêtée ce mercredi à son domicile et placée en garde à vue dans le cadre de l'enquête sur l'agression subie par sa coéquipière Kheira Hamraoui. Cette affaire vient polluer le monde du football féminin français, qui n'avait vraiment pas besoin de ça.

Le PSG condamne les violences commises

Sur les coups de 12h30 ce mercredi, l'annonce a fait l'effet d'une bombe.informe qu'Aminata Diallo, milieue de terrain du Paris Saint-Germain, a été arrêtée par les enquêteurs de la brigade de répression du banditisme (BRB) dans la matinée à son domicile de Marly-le-Roi, dans les Yvelines. Le quotidien affirme ensuite que la joueuse a été placée en garde à vue dans le cadre d'une enquête ouverte après l'agression de Kheira Hamraoui, sa coéquipière et concurrente au poste de milieu de terrain. Titulaire ce mardi soir au Parc des Princes face au Real Madrid, Diallo avait pour mission de suppléer l'ancienne Barcelonaise, officiellement absente pour. Ce mercredi, on en sait donc plus sur l'absence de Hamraoui, en tribune pour cette rencontre : cette dernière aurait été victime d'un guet-apens dans la soirée du 4 novembre, quelques jours après la victoire à Dijon en championnat (0-3).Invitée, comme toutes ses coéquipières et le staff de l'équipe féminine, dans un restaurant du Bois de Boulogne à Paris, Kheira Hamraoui aurait été prise à partie lorsqu'elle rentrait chez elle, accompagnée de deux coéquipières, dont Aminata Diallo., confie un proche de la victime àL'un des malfaiteurs aurait alors réussi à extraire la joueuse de 31 ans de la voiture, avant de la frapper avec une barre de fer au niveau des jambes pendant de longues minutes.