C'est quoi cette histoire de match truqué entre Bordeaux et Ventspils ?

Lorsque le Haillan s'est réveillé ce vendredi matin au gré des coupures de presse en cyrillique faisant état d'un potentiel match truqué vieux de trois ans entre les Girondins et les Lettons du FK Ventspils, le rire a de nouveau viré au jaune écarlate. Si Bordeaux n'a rien à voir dans l'histoire, cette mauvaise publicité n'est pas vraiment bienvenue.

Le retard à l'allumage de l'UEFA

Un drop de Hwang, un rush de De Préville ou une intervention manquée et musclée de Mexer. Qu'il semble loin, le prolifique duo Gourcuff - Chamakh. Sans réalisation notable depuis leur quart de Ligue des champions en 2010, les Girondins de Bordeaux attendent désespérément leur révolution interne. Sous pavillon américain, le scapulaire souffre déjà assez saison après saison, emboîtant erreurs de casting et échecs sportifs. Un an après avoir troqué leur emblème historique contre un logo bon marché, les Bordelais en viennent même à trembler pour leur place en Ligue 1. Et maintenant les voilà liés, de très loin certes, à une suspicion de match truqué en terre lettone.Juillet 2018, deuxième tour préliminaire de Ligue Europa. Bordeaux est amené à croiser le fer avec la modeste formation lettone de Ventspils, habituée des tours de qualification folkloriques et participante à la phase de groupes de l'édition 2009-2010. Les Marines et Blancs l'emportent 1-0 devant l'unique tribune du stade local proche de la Baltique, grâce à un coup franc précoce de Zaydou Youssouf (3minute). La qualification sera bouclée une semaine plus tard au Matmut Atlantique, sans faire de vagues (2-1).Trois ans après la double confrontation, voilà que l'UEFA a annoncé ouvrir une enquête sur le déroulement du match aller dans le port letton jumelé avec Lorient, expliquant se baser sur des suspicions de trucage. À l'origine de l'information, une agence de presse russe, la: des mises anormalement élevées sur la rencontre via divers sites de paris sportifs auraient été placées (la classique, quoi) et l'arbitre de la rencontre, approché par des individus malintentionnés, pour changer le cours de la rencontre. Écoutes téléphoniques Lire la suite de l'article sur SoFoot.com