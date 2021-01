C'est quoi ce nouveau format de la Coupe de France ?

Non, l'édition 2020-2021 de la Coupe de France n'est pas (encore) morte. Au lendemain d'un tirage qui ressemblait plus à un hommage à la Coupe de la Ligue qu'à notre chère compétition centenaire, il était important de détailler de manière claire, nette et précise ce nouveau format imaginé par la FFF pour sauver la Vieille Dame. Mode d'emploi.



Nouveau format de la Coupe de France : pourquoi et comment ?

Face à une situation sanitaire qui perturbe les déroulements de la Coupe de France Masculine et la Coupe de France Féminine, le Comité exécutif de la @FFF présidé par Noël Le Graët a adopté de nouveaux formats pour ces 2 compétitions ? pic.twitter.com/DMMUiwuI5B -- Coupe de France (@coupedefrance) December 17, 2020

Dans le monde d'avant, les 32de finale de la plus belle des compétitions auraient eu lieu, comme le veut la tradition, lors du premier week-end de janvier de l'année 2021. Oui mais voilà, cette option est rapidement devenue impossible à envisager puisque le tournoi a été obligé de se mettre sur pause au moment du reconfinement national, alors que le sixième tour venait d'être tiré au sort. Depuis, c'est une course contre-la-montre pour la FFF, dont le président Noël Le Graët avait même laissé penser que cette édition pourrait être annulée, avant de faire machine arrière quelques jours plus tard.Résultat, l'instance a échafaudé un plan de sauvetage de la Coupe de France en lui offrant un format inédit annoncé le 17 décembre. Au premier abord, cette formule ressemble à un casse-tête mais il est possible de la résumer très simplement. Avant les 16de finale, les professionnels et les amateurs ne pourront pas se rencontrer, et devront se contenter de se bastonner entre eux avant les retrouvailles. Pour imager, quinze clubs sortiront de la voie des professionnels pendant que dix-sept équipes issues du foot amateur pourront les rejoindre en 16de finale. La magie de la coupe.