C'est quoi ce bordel autour de la Copa América ?

Alors que la 47e édition de la Copa América doit commencer le 13 juin prochain, l'organisation de cette dernière est un véritable calvaire pour le continent. Changement de pays hôte, crise sanitaire et sociale, manque d'intérêt pour le tournoi... Rien ne va plus, et la CONMEBOL semble complètement dépassée, alors que l'Argentine s'est vu retirer l'organisation à deux semaines du coup d'envoi du tournoi, qui se disputera finalement au Brésil, comme en 2019. Comment a-t-on pu en arriver là ? Explications.

Qui veut de la patate chaude ?

Par ces quelques mots, le secrétaire du gouvernement brésilien Luiz Eduardo Ramos a confirmé ce mardi soir la tenue sur le sol brésilien de l'édition 2021 de la Copa América, dont le coup d'envoi sera donné dans onze jours. Messi, Neymar, Suárez ou encore Cavani, pour ne citer qu'eux, sont donc fixés et devraient pouvoir s'affronter pour tenter de remporter le trophée continental. Oui, devraient, car ces dernières semaines, le scénario digne d'un mauvais drama n'incite pas à l'optimisme tant que le match d'ouverture entre l'Argentine et le Chili n'aura pas débuté.À l'origine, ce cru 2021 de la compétition sud-américaine devait être organisé conjointement par la Colombie et l'Argentine. Mais le premier pays traverse une grave crise sociale depuis plus d'un mois, initiée par le projet de réforme fiscale - vite avorté - du président colombien Iván Duque. Une réforme qui a attisé les flammes du peuple colombien, sorti dans les rues pour manifester et hurler sa rage face à son gouvernement, parfois même aux abords des stades. Des heurts violents qui ont officiellement entraîné la mort d'au moins 59 personnes, dont deux policiers au 30 mai dernier selon les autorités colombiennes. Suffisant pour mettre la Colombie sur la touche, alors que cette dernière fait face à une situation sanitaire déplorable.Reste alors l'Argentine, qui semblait capable sur le papier de tenir cette édition du tournoi sud-américain. Mais une fois de plus, le coronavirus a décidé de jouer les trouble-fête, et la nouvelle vague qui frappe le pays de l'(33 000 cas quotidien en moyenne sur les sept derniers jours) a forcé la CONMEBOL Lire la suite de l'article sur SoFoot.com