C'est quoi ce 50-0 en championnat U16 du district du Val-d'Oise ?

Dimanche 2 octobre, 13 heures : les U16 d'Écouen-Bouffémont recevait ceux de Bruyères-Bernes, pour le compte de la deuxième journée de D2 du district du Val-d'Oise. À la fin du match, la feuille de match signée par l'arbitre Fabrice Lebeau n'est pas belle à voir : 50-0 pour les jeunes de l'EN Écouen. Blessures, respect de l'adversaire, forfaits et tour d'Internet, retour sur une fessée déculottée.

"Sans manquer de respect, c'était faible en face." Loïc Le Meur, coach de l'ENEB

23-0 à la mi-temps, mais du respect

Cédric Lopes Da Silva, le président de Bruyères-Bernes USM, ne laissera pas tomber ses joueurs. La défaite que viennent de subir ses U16 est plutôt inhabituelle, et difficile à digérer. 50-0. Un score qui frôle les limites du possible. Amputé de deux joueurs dès le coup d'envoi et ayant un gardien qui n'a pas joué depuis cinq ans, le club de Bruyères n'était clairement pas dans les meilleures dispositions avant cette rencontre., souffle le président Da Silva.Le coach d'Écouen, Loïc Le Meur, dont l'équipe a pris l'habitude de mettre des 6-0 à ses adversaires même quand ils jouent à 11, a rapidement vu que le match allait s'annoncer difficile pour Bruyères., expose-t-il. Une équipe façonnée et suivie depuis plusieurs années par l'entraîneur de 27 ans.Sur le papier : voici donc le 3270épisode de David contre Goliath., se remémore Loïc. Un score improbable. Habitué aux gros scores, les joueurs de Loïc ont notamment passé 24 buts à une équipe l'année dernière, mais il avoue que sur ce match-là, il ne. Pour lui, ses joueurs et lui ont joué le match à fond et, de cette manière, ont respecté l'adversaire., relate l'entraîneur