C'est pas moi, c'est le foot

La Coupe du monde approche et il devient de plus en plus difficile pour les joueurs français de se réfugier derrière leur habituel silence. Du coup ils s'essaient à un jeu - bien tardif - de dupes, avec le soutien d'une FFF qui continue de se tenir droit dans ses bottes. De son coté, la ministre des Sports, et donc l'État, sont plutôt soulagés que personne ne vienne leur réclamer des comptes... Pas de VAR pour la mauvaise foi politique.

"Les ONG demandent 440 millions de dollars pour les ouvriers et leur famille, pas des brassards multicolores un soir de match"

C'est Raphaël Varane qui s'y est coltiné, en conférence de presse à Copenhague :Pas de prise de position, ni de dénonciation, encore moins de mots sur les drames et les problèmes. Et au final l'ultime échappatoire du. Cette réponse intervenait après l'interpellation d'Amnisty International qui avait annoncé son soutien à des Danois plus courageux ou du moins bavards. L'ONG s'étonne du silence persistant des Bleus :Après le mutisme des États et les dérobades de la FIFA, on comprend que l'organisation se tourne désormais vers la sélection nationale. Le tacle médiatique a presque fonctionné puisque la FFF a enfin cessé de faire la sourde oreille, sûrement aussi sous la pression du contexte ou des sondages qui témoignent d'un certain doute dans l'opinion (et qui sait les répercussions sur l'audimat). La fédération a toutefois rappelé d'abord que