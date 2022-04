C'est fait : Toulouse est promu en Ligue 1 !

Leader incontesté de Ligue 2 pendant la majeure partie de la saison, Toulouse a - sans surprise - fini par valider sa montée à l'étage supérieur ce lundi soir. Une juste récompense pour le club de la Ville rose qui, après de longues années empreintes de morosité, a su profiter d'une relégation devenue inéluctable pour opérer un changement radical de stratégie, redécouvrir le goût de la victoire et reconquérir son public. Analyse d'une métamorphose.

" Contrairement à ce qu'il s'est passé à Bordeaux, les propriétaires ont compris qu'un club de foot ne se gère pas comme une entreprise. C'est pour ça qu'ils ont confié les rênes à quelqu'un qui connaît très bien le foot." Pantxi Sirieix

La méthode Comolli

Cela faisait déjà plusieurs semaines qu'il n'y avait plus beaucoup de suspense. Il n'y en a plus du tout, désormais : après avoir dompté les Chamois niortais dans une ambiance des très grands soirs , Toulouse est mathématiquement assuré de retrouver la Ligue 1 la saison prochaine. Les Haut-Garonnais sont d'ailleurs très bien partis pour s'offrir le titre de champion de Ligue 2, ce qui viendrait embellir encore davantage un exercice 2021-2022 en tous points éblouissant. Meilleure attaque de l'histoire de la D2 depuis la poule unique (80 buts après 35 journées), la bande de Philippe Montanier a survolé la concurrence et enchanté un public qui ne demandait qu'à s'enflammer de nouveau. En avril 2020, le TFC était relégué dans l'indifférence générale, après s'être trop longtemps complu dans la médiocrité et avoir dégoûté certains de ses plus fervents supporters. Deux ans plus tard, c'est un club de la Ville rose revigoré que les suiveurs de l'élite s'apprêtent à retrouver. Le contraste est saisissant. Et il mérite d'être expliqué.Quand ils chutent en Ligue 2, les Violets sont au bout du rouleau (17 défaites sur les 18 derniers matchs de championnat). Ils peuvent d'ailleurs remercier la FFF et la LFP, qui ont acté leur relégation - et donc abrégé leurs souffrances - en décidant l'arrêt prématuré des championnats à cause de la pandémie de Covid-19. Si Olivier Sadran pose un recours pour la forme, quelque chose de bien plus important se joue alors : comment faire pour enclencher, au plus vite, un nouveau cycle et éviter que Toulouse ne s'enlise dans l'antichambre de l'élite ?, reprend aujourd'hui Dominique Arribagé, Lire la suite de l'article sur SoFoot.com