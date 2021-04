C'est donc ça, la meilleure version de Mbappé ?

Leader technique et psychologique du PSG en l'absence de Neymar, Marquinhos ou Verratti, Kylian Mbappé a été une nouvelle fois le grand artisan de la victoire spectaculaire du PSG sur sa pelouse, face à l'AS Saint-Étienne (3-2). Et si nous avions tout simplement devant nous la meilleure version dee la jeune carrière de Kylian Mbappé ?

14 buts toutes compétitions confondues depuis le Camp Nou

On peut parfois avoir l'impression que tout a été dit sur Kylian Mbappé, que l'on a tout lu, qu'il nous a tout montré. Que chaque semaine, match après match, performance après performance, but après but, les dizaines et les dizaines de lignes que l'on gratte sur lui suffisent à mettre en évidence toute l'étendue de son talent et de son importance au Paris Saint-Germain. Et pourtant, on se retrouve chaque semaine face au même constat : celui qu'il nous force toujours à en dire plus sur lui. Cet après-midi au Parc des Princes, dans un match contre Saint-Étienne qui est passé de nanar nul et vierge à blockbuster à cinq buts en l'espace d'un dernier quart d'heure fou, l'attaquant Français a une nouvelle joué le premier rôle. Auteur d'un nouveau doublé, ses 22 et 23buts cette saison en Ligue 1, Kylian Mbappé a surtout brillé par son mental, son attitude et sa hargne dans la course à ce succès primordial au PSG dans la course au titre. Et continue à montrer, match après match depuis le début de l'année 2021, la meilleure version de lui-même.Un constat d'autant plus frappant que Mbappé a été loin de faire l'unanimité en début de saison. Des critiques récurrentes sur son jeu, sur son implication, sur son engagement sur le terrain venaient toujours noircir un tableau statistique immaculé. Depuis le début d'année 2021, et plus précisément peut-être depuis un certain match au Camp Nou début février (1-4), Mbappé montre la meilleure version de lui-même. Outre les 14 buts qu'il a marqués toutes compétitions confondues depuis Barcelone, on voit un Mbappé impliqué, plus motivé à faire l'effort supplémentaire pour l'équipe. En pleine période de spéculations concernant une future prolongation, le Français ne pourrait pas donner d'arguments plus clairs à ses dirigeants qu'il faut sortir le chéquier sans hésiter. Son match contre Saint-Étienne en est un nouvel exemple parfait : là où on a pu le connaître passif, Lire la suite de l'article sur SoFoot.com