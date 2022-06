Byron Moreno, l'arbitre qui a gâché le Mondial 2002

Accusé par toute l'Italie de l'avoir volée lors d'un huitième de finale perdu contre une Corée du Sud à domicile en 2002, l'arbitre équatorien Byron Moreno a fini par se faire coffrer, huit ans plus tard, alors qu'il tentait d'introduire six kilos d'héroïne sur le sol américain. Retour sur le parcours folklorique d'une grande bouche qui n'en était pas à sa première erreur de jugement.

On l'appelait. Pourtant, dans la nuit du 20 au 21 septembre 2010, peu après minuit, Byron Moreno est tombé entre les mains de la justice américaine, dans un terminal de l'aéroport JFK de New York City. L'ex-sifflet international équatorien descendait du vol 700 de la compagnie Aerogal –contraction de Aerolineas et Galapagos– reliant Guayaquil à la Grosse Pomme avec 6 kilos et 205 grammes d'héroïne sur lui. L'équivalent d'un demi-million de dollars de dope, selon les autorités US, répartis en dix petits sachets transparents scotchés sur son ventre, son dos et ses jambes. Une méthode vintage visiblement moins dangereuse, mais plus aléatoire que celle, en vogue en Amérique du Sud, qui consiste à ingurgiter une vingtaine de capotes en priant pour que les sucs gastriques sécrétés par la digestion n'entraînent pas la dissolution du latex. Et donc la mort par overdose. Bref, Byron Moreno est ce qu'il est convenu d'appeler une mule. Une sorte de milieu relayeur du crime organisé, payé très cher, autour de 50 000 dollars la course en moyenne, pour faire la dernière passe. Les instances judiciaires ont immédiatement prononcé l'incarcération provisoire du contrevenant, sans possibilité de libération sous caution. À ce moment-là, le natif de Quito risquait dix ans de cabane.À plusieurs milliers de kilomètres des geôles américaines, Angelo Di Livio rigole jaune. L'ancien milieu de la nazionale peut bien savourer sa vengeance sur l'Équatorien, dont la tête est mise à prix de l'autre côté des Alpes. En cause, son arbitrage au soir d'un huitième de finale de Coupe du monde Italie-Corée du Sud, joué le 18 juin 2002 à Daejeon. Florilège de la prestation de Moreno ce soir-là: penalty accordé aux Coréens, carton rouge plus que litigieux envers Francesco Totti, et but en or refusé à la Nazionale pour un hors-jeu inexistant de Damiano Tommasi. Lequel a eu depuis le temps de se faire Lire la suite de l'article sur SoFoot.com