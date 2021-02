Buteur décisif, le gardien de La Montagne revient sur sa séance de tirs au but épique

Pensionnaire de Régional 1, l'Union sportive Montagnarde sera le petit poucet des 16es après s'être offert le scalp du Stade briochin de Christophe Kerbrat (National) aux tirs au but (1-1, 3-2). Le héros est le portier Mattéo Petitgenet (23 ans) qui, après avoir détourné deux tentatives lors de la séance, a inscrit le penalty de la qualification, comme au cinquième tour. Entretien avec un ancien Merlu qui a bien mérité de prendre la lumière.

Peut-être ! Le penalty, c'est un exercice comme un autre. Je pars du principe que le gardien va te donner des indications, comme c'est mon poste. Je regarde le gardien et j'essaie de tirer à l'opposé de lui selon les indications qu'il me donne. Ça me réussit pour le moment. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'à chaque fois qu'on arrive dans une séance de tirs au but et que le coach demande qui veut tirer, je lève la main. Pendant la semaine, avant chaque tour de Coupe de France, on s'entraîne aux séance de tirs au but. Mais c'est complètement différent en match. Il ne faut pas avoir peur de rater, je ne me mets pas de pression. Pour l'instant, ça me réussit plutôt pas mal.Il y a très longtemps : la dernière fois, ça devait remonter à un tournoi quand j'étais à Angers en centre de formation !