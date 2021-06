But à l'extérieur : la fin d'une si belle injustice

Les buts à l'extérieur ne compteront plus double en cas d'égalité dans les compétitions européennes. Cette règle instaurée en 1965 était souvent décriée. Pourtant, elle a fondé le suspense, inespéré, de nombre de matchs allers-retours. Surtout, elle accordait une véritable valeur au fait de parvenir à transpercer les filets chez l'adversaire, sanctifiant en retour les stades en places fortes des clubs qui recevaient. Qu'est-ce qu'une religion, même laïque, sans parjure ? Si les arguments rationnels, voire économiques, ne manquent pas, une fois de plus, il s'agit d'y sacrifier le droit du foot à déroger au bon sens pour mieux écrire son histoire hors du commun.

Effet pervers et perversité de ?eferin

L'UEFA n'en finit plus de nous consterner. Après les épisodes récents autour d'Allemagne-Hongrie ou encore les mini-drames géopolitiques entre la Russie et l'Ukraine, voilà que la grande multinationale européenne du foot décide, en plein Euro, d'annoncer une réforme non négligeable de ses compétions entre clubs. Certes, de ce point de vue, elle embrasse pleinement la folie faussement réformatrice qui enfièvre un football qui tente de coller à son époque et de demeurer le produit le plus attractif sur le marché (des droits télé). De la refonte de la Coupe du monde par la FIFA en une énorme usine à gaz à 48 à, plus récemment, la métamorphose à la Kafka de la Ligue des champions, en grande partie pour conjurer la menace - toujours présente - de la Superligue, les cerveaux fument sans cesse en Suisse. Donc, dernier avatar, la disparition d'une des mesures les plus controversées, mais quelque part la plus excitante, ce fameux "but compte double" en déplacement. Un x2 qui rendait un 3-1 incertain et un 1-1 éliminatoire. Nous n'apprendrons plus ainsi à nos fils et nos filles les douces subtilités des probabilités et de ces fameux "cas de figure". Il paraît que le niveau en mathématiques des petits Français et Françaises baisse, c'est quand même dommage de les priver d'un exercice ludique à la maison.Bien sûr, la décision n'est pas balancée sans une belle justification au nom du "jeu" et surtout du besoin de maintenir la qualité du spectacle. Le président de l'UEFA, Aleksander ?eferin, a su utiliser, comme à son habitude, toutes les belles ficelles de l'éristique de Schopenhauer, l'art d'avoir toujours raison.