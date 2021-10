Bussy et Deslandes, de la parole aux actes

Appelées pour la troisième fois par Corinne Diacre pour les matchs de qualification à la Coupe du monde 2023, Kessya Bussy (20 ans) et Océane Deslandes (21 ans) font partie de la nouvelle génération mise en avant en équipe de France. Inséparables, les deux joueuses ne sont jamais avares de nouveaux défis, que ce soit balle au pied ou le verbe haut. Dernier exemple en date : elles ont toutes les deux participé au concours d'éloquence organisé par la FFF.

KazakhstanFrance 26/10/2021 à 17h false Diffusion sur

Lorsqu'Océane Deslandes et Kessya Bussy se sont présentées devant le pupitre installé au siège de la Fédération française de football, en mars dernier, leur éternel sourire a laissé place à un visage fermé et concentré. Devant un jury de prestige composé entre autres d'Habib Beye, Brigitte Henriques, Jessica Houara-d'Hommeaux ou encore Julie Gayet, les deux joueuses du Stade de Reims se sont aventurées hors de leur terrain de prédilection, celui du football, pour tenter une expérience totalement différente : participer au concours d'éloquence organisé par la FFF à l'intention des joueuses de D1 Arkéma.: "On y va", se souvient Océane. Un acte fondateur pour les deux joueuses, plutôt timides devant la foule. Après une première manche interne au club, Océane et Kessya ont validé leur ticket pour la finale à six organisée au siège de la FFF