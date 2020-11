Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client

Burnley s'impose, les Wolves tenus en échec Reuters • 23/11/2020 à 23:22







Burnley s'impose, les Wolves tenus en échec par Samuel Messberg (iDalgo) Ce lundi soir se terminait la neuvième journée de Premier League avec deux matchs au programme. Le premier opposait Burnley et Crystal Palace à Turf Moor. Le match a été remporté par les locaux sur le score de 1-0 grâce à un but de Chris Wood à la huitième minute. Grâce à cette première victoire de la saison Burnley sort de la zone rouge et pointe à la 17ème place. Crystal Palace reste bloqué à la 11ème place. Le deuxième match opposait Wolverhampton et Southampton. Le match s'est soldé sur un match nul 1-1 grâce aux buts de Walcott (58') et Neto (75'). Southampton reste à la cinquième place alors que les Wolves prennent la neuvième place.