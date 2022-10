Burgos, les secrets de la forteresse du football espagnol

Tous les clubs des cinq grands championnats européens, deuxièmes divisions incluses, ont encaissé un but... Tous ? Non ! Un club d'irréductibles à Burgos fait de la résistance et affiche une belle différence de buts à +2, pour deux buts marqués et donc une cage inviolée après huit journées. Prochain challenge ? Alavés, leader de la Liga 2 et auteur de treize buts depuis le début de saison. Un duel que la cité médiévale s'apprête à relever sans trembler.

"Le coach nous répète tout le temps : "Le fait de ne pas prendre de but nous rapproche de la victoire."" Loïc Badiashile

Après son sixième match nul 0-0 de la saison le week-end dernier face à la réserve de Villarreal, l'étonnant club de Burgos, capitale provinciale de 170 000 habitants au nord de Madrid, affichait un total de deux buts marqués contre zéro encaissé. Avec pourtant huit journées de Liga 2 jouées. Un record européen, mais aussi espagnol, puisque la dernière équipe ibérique à avoir démarré sa saison sans prendre le moindre but après huit matchs, c'était le Barça en 2014-2015. Si lesreçoivent ce samedi Alavés, leader du championnat, rien ne les fera revoir leur copie qui leur a permis de se hisser à la 9place., affirme Loïc Badiashile, ancien portier de l'AS Monaco et du Stade rennais arrivé au club cet été."Le fait de ne pas prendre de but nous rapproche de la victoire."Mais il l'assure, Julián Calero, en poste à Burgos depuis juin 2020, n'est pas un entraîneur. Preuve en est, les équipes qu'il aime voir jouer sont l'Atlético de Madrid et le Borussia Dortmund., analyse celui qui vit cette épopée depuis les tribunes, ayant dû être opéré de l'épaule en début de saison.

RÉCORD HISTÓRICO @Jose13Caro ( @Burgos_CF ) acaba de igualar la mejor racha de partidos consecutivos sin recibir gol desde el inicio de temporada en TODA la historia del fútbol profesional español. Ha llegado a OCHO, exactamente igual que