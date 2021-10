Burak Yılmaz ne répond plus à Lille depuis le début de la saison

Homme fort du titre lillois l'an dernier, Burak Yılmaz tourne au ralenti depuis le début de saison à l'image d'une attaque nordiste qui peine à convertir ses occasions. Un réveil est attendu et le déplacement au Parc des Princes (21h) ce vendredi a tout du cadre idéal pour voir Burak se remettre en selle.

PSGLille 29/10/21 - 21H00 Ligue 1 Uber Eats Diffusion sur

À la conquête du Kral

C'était possiblement sa plus belle frappe du match. En dégommant une bouteille d'eau au moment de sa sortie à la 77minute d'un LOSC-Brest cadenassé, Burak Yılmaz ne cachait pas sa colère. Celle d'un homme en proie au doute, qui tente beaucoup mais réussit peu. Celle d'un buteur en quête de sensations passées. Pourtant, si l'on regarde les chiffres et seulement les chiffres, le début de saison en Ligue 1 de Yılmaz est dans la même veine que celui de l'an dernier. Après neuf journées, il a fait trembler les filets à trois reprises contre quatre au bout de neuf journées et a délivré le même nombre de passes décisives (2) qu'en 2020-2021. Le problème, c'est que le LOSC n'avance pas au même rythme que l'an dernier. Et ne pas réussir à battre Brest, relégable, à domicile quand on a des ambitions, forcément ça peut rendre fou.Yılmaz n'est peut-être pas superstitieux, mais il a l'art de dégoupiller sensiblement à la même période. Déjà l'an dernier, au cœur du Lire la suite de l'article sur SoFoot.com