Burak Y?lmaz à la conquête de l'Euro

Frais physiquement, en confiance devant le but, porté par le brassard, adulé par tout un peuple et drivé par le mythique ?enol Güne?, l'attaquant lillois a toutes les cartes en main pour faire de l'Euro sa chance. Cela tombe bien : c'est dans ses projets. L'Italie, adversaire du Turc et de sa bande ce vendredi soir, et l'Europe sont prévenues.

L'Italie, première conquête ?

Il est, comme Ibra, arrivé en France, à ceci près qu'il n'était pas un monarque autoproclamé, mais consacré par l'exigeante plèbe turque. Avec le Suédois, Burak Y?lmaz a un paquet d'autres choses en commun, comme cette tête de lard, cette gueule de tueur à gages, cette haine de la défaite, ce sens du but et de la formule, de n'avoir peur de personne ou d'avoir marché sur la Ligue 1 à un âge où d'autres buteurs nés vendaient déjà des piscines. La comparaison aurait même pu aller plus loin si Luis Campos avait mieux choisi ses mots. Mais là où Zlatan a décrété le 13 mai 2016 quitter la France, l'ancien chasseur de têtes du LOSC, lui, avait pour le convaincre promis de rentrer en Turquie pour l'Euro. Ou, selon qui raconte les coulisses du transfert du Turc à Lille à l'été 2020.Derrière cette subtilité sémantique, une réalité : aussi vrai que les cycles olympiques qu'il définit dans ses clubs ont été couronnés d'or (Monaco 2017, Lille 2021), Campos avait vu juste. Un an après son arrivée dans le Nord, tous les feux sont au vert pour Burak à l'heure d'aborder ce qui pourrait être sa dernière compétition internationale, au mieux l'avant-dernière si la Turquie composte son ticket pour le mondial 2022. Est-on trop vieux à presque 36 piges pour faire d'un tournoi estival sa chose ? Cela dépend évidemment du bonhomme, mais si l'on décide de verser dans le fatalisme, alors on l'est aussi probablement à 34 ou quasi 37 balais, les âges de Leonardo Bonucci et Giorgio Chiellini, ses deux gardes du corps ce vendredi soir lors de cet Italie-Turquie inaugural.Les comparses de la Juve compensent leur perte de vitesse par des automatismes éprouvés par plus de 200 rencontres en commun ? Y?lmaz l'a prouvé en Ligue 1 : il n'est pas du genre à s'embarrasser avec les certitudes et l'ordre établi. Du droit, du gauche, de la tête, de loin ou de près, dans le jeu ou sur coup de pied arrêté, il les envoie valdinguer pour mieux frayer son chemin. Lire la suite de l'article sur SoFoot.com