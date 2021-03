Burak retrouve la frite

Sa blessure au mollet désormais derrière lui, Burak Y?lmaz s'est offert un triplé fracassant contre les Pays-Bas mercredi (4-2). Manière idéale de lancer les hostilités dans un groupe G où la lutte s'annonce féroce, la Norvège étant elle aussi bien décidée à se qualifier, et d'envoyer un message clair pour la fin de saison : le "Kral" (le roi) reste sur le trône, et il n'a pas fini de conquérir.

pic.twitter.com/qdN0HsavVm -- Joueurs Turcs?? (@JoueursTR) March 24, 2021

Il n'avait plus marqué depuis 889 minutes

Il y avait Klaus Allofs au San Paolo. Maintenant, il y aura également Burak Y?lmaz au stade Atatürk. Quatre décennies après l'attaquant de laà l'Euro 1980, le Kral a fait vivre le même cauchemar aux Pays-Bas, scotchés par un triplé. Chanceux sur l'ouverture du score, pour laquelle il a bénéficié d'une déviation du malheureux Frenkie de Jong, Burak n'a en revanche eu besoin d'aucune aide pour prendre Tim Krul à contre-pied des onze mètres. Idem au moment de décrocher la toile d'araignée de la lucarne sur coup franc, au moment où lesreprenaient du poil de la bête. De quoi raviver de sacrés bons souvenirs pour le deuxième meilleur buteur de l'histoire de la sélection (avec 27 buts, loin derrière les 51 d'Hakan ?ükür), qui coïncident là encore avec les cauchemars bataves : Burak avait en effet déjà crucifié les Pays-Bas deux fois lors de la campagne de qualifications pour l'Euro 2016, ouvrant le score à Amsterdam (1-1) puis parachevant la démonstration des siens à Konya (3-0). Une campagne soldée par une qualification turque, et une élimination néerlandaise.La Turquie attendait depuis deux ans de chavirer de nouveau sur un coup de canif de son numéro 17. Depuis le 22 mars 2019 très exactement, lors d'une victoire 0-2 en Albanie, le 22 mars 2019. Dix-neuf rencontres ont suivi. Burak en a disputé dix. 889 minutes sans marquer sous le maillot national, avant de pénétrer sur la pelouse du stade olympique pour le grand frisson. Pour entrer dans l'histoire, en inscrivant son premier triplé en sélection, et un peu plus dans les cœurs, déjà largement acquis à sa cause.