Burak 1er, roi de France

Qu'on ne s'y trompe pas : s'il n'a pas décroché le trophée honorifique de "meilleur joueur de la saison", Burak Y?lmaz est sans doute LE grand bonhomme du titre du LOSC. À la faveur d'une fin de saison canon, le Turc a réussi un pari fou : conquérir la Ligue 1 à 35 piges, pour sa première saison dans un championnat du Big 5 européen.



L'âge n'est qu'un chiffre

: sortie au débotté au milieu d'un couplet d'un des premiers sons du groupe L'Entourage, les mots du rappeur Deen Burbigo pour décrire sa dégaine de l'époque s'appliquent étonnamment bien à Burak Y?lmaz. Le "Kral" a déjà la trentaine bien tassée, n'a a priori aucune expérience à faire valoir dans l'armée - sinon une main posée sur le front sous le maillot de la sélection turque -, mais il est aussi déterminé que les cheveux sur son crâne sont courts.Débarqué quasiment incognito au LOSC cet été, sauf pour les fins observateurs du ballon rond et ceux pour qui le football turc n'a aucun secret, le buteur vient d'achever une saison pleine (18 buts, 5 passes décisives en 33 matchs toutes compétitions confondues) avec notamment un sprint final impressionnant de maîtrise qui a porté le LOSC à son premier titre national depuis dix ans. Si c'est toute une équipe et toute une ville qui prennent place sur le trône ce lundi, presque tous sont d'accord sur un point : c'est lui qui doit porter la couronne.Il faut rapporter l'ampleur de ce qu'a accompli Burak Y?lmaz à la taille du pari qu'il s'était lancé : à 35 piges, après n'avoir connu quasiment que la Turquie et sa Süper Lig dans sa carrière (à l'exception d'une pige d'un peu plus d'un an dans une autre Super League, la chinoise, au Beijing Guoan), l'attaquant turc débarquait à Lille dans un championnat du top 5 européen avec pour mission de faire oublier au club le jeune et virevoltant Victor Osimhen. Sur le papier, pas grand-monde ne pouvait prédire que neuf mois plus tard, il soulèverait l'Hexagoal en ayant planté 16 buts en 28 matchs de Ligue 1 (sixième meilleur buteur) et que l'image de ses larmes de joie, drapeau turc sur les épaules, après une ultime banderille sur le terrain du SCO attendrirait toute la France du foot.Des larmes Lire la suite de l'article sur SoFoot.com