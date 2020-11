Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client

Bundesliga : un Haaland intenable offre un nouveau succès au Borussia Reuters • 21/11/2020 à 22:55 Temps de lecture: 1 min







Bundesliga : un Haaland intenable offre un nouveau succès au Borussia par Pierre Sarniguet (iDalgo) Erling Haaland enfile les buts comme des perles. Ce soir face au Herta Berlin, le Norvégien y est allé de son quadruplé pour porter son total de réalisations à 15 cette saison. Ces buts ont permis au Borussia Dortmund de s'imposer 5/2 sur la pelouse des Berlinois sur la quelle ils ont fait leur retard sur le Bayern Munich et Leipzig au classement de la Bundesliga. Ce soir, les hommes de Lucien Favre sont seconds à une unité du leader Munichois. Cette rencontre a aussi été marquée par l'entrée en jeu de Youssoufa Moukoko, 16 ans et 1 jour, sous le maillot jaune et noir faisant de lui le joueur le plus jeune de l'histoire à avoir évoluer dans le championnat allemand. Leipzig de son côté a concédé le match nul 1/1 sur la pelouse de Francfort grâce à l'égalisation de Poulsen après l'ouverture du score de Barkok. Le club de la Saxe est 4e de Bundesliga après huit journées.