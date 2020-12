Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client

Bundesliga : Dortmund se rassure, Monchengladbach revient de loin Reuters • 15/12/2020 à 23:20 Temps de lecture: 1 min







Bundesliga : Dortmund se rassure, Monchengladbach revient de loin par Pierre Sarniguet (iDalgo) Le nouveau coach du Borussia Dortmund, Edin Terzic, a connu une première victorieuse face au Werder Brême. Sur le score de 2/1, les Jaunes et Noirs ont pris le meilleur sur leurs adversaires sans dominer outrageusement. Guerreiro a ouvert le score à la 12e minute avant que Möhwald n'égalise à la 28e. Reus a finalement donné la victoire à son équipe avec un penalty conclut en deux temps (78e). Ces trois points permettent au Borussia de se relancer avec une 4e place au championnat. De son côté, le Borussia Monchengladbach s'est offert une fin de partie enjouée pour arracher le point du match nul contre Francfort. Menés 3/1 à la 89e, les visiteurs ont pu compter sur Lars Stindl auteur d'un triplé ce soir pour rester au contact des meilleures équipes du championnat. Résultat final : 3/3. Enfin, Stuttgart et l'Union Berlin ont fait match nul 2/2 alors que le Herta Berlin et Mayence faisaient 0/0.