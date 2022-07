Budget, préparation… Nos conseils pour préparer votre propre Tour de France

Nos conseils pour préparer votre propre Tour de France. crédit photo : Getty Images

Le vélo s’est emparé de nos vies et, pendant cette période du Tour de France, beaucoup d’entre vous ont envie de partir sur les routes. Bien sûr, il est hors de question de parcourir plus de 3.349 kilomètres à une vitesse moyenne de 40 km/h, comme le font les grands cyclistes que vous admirez. Mais vous pouvez vous faire plaisir en parcourant nez au vent des routes de nos belles provinces.

Bien préparer votre voyage à vélo

Un voyage à vélo, ça se prépare. Le réseau de véloroutes, voies vertes et autres parcours vélo vous offre un grand nombre de possibilités. Mais vous devez bien les étudier pour faire votre choix. Selon votre forme ou vos envies, vous vous lancerez dans un voyage le long d’un canal pour un pédalage tout en douceur, ou vous pourrez vous aventurer à travers la montagne à VTT pour un périple sportif.

Pour vous aider, le site Francevélotourisme.com est votre meilleur allié. Vous y découvrirez de nombreuses propositions d’itinéraires et des suggestions de parcours thématiques. Si vous connaissez votre point de départ, le calculateur d’itinéraire vous proposera le parcours idéal, tout en vous donnant toutes les informations sur les étapes traversées, les lieux à découvrir et les hébergements, sans oublier les restaurants et les musées .

Le tourisme à vélo en quelques chiffres

La France est la deuxième destination en Europe pour le tourisme à vélo. 22 millions de Français font du vélo pendant leurs vacances et 10% d’entre eux, soit 3,3 millions, pratiquent le vélo en itinérance. La dépense moyenne d’un cycliste est de 68 euros par jour. La distance moyenne parcourue par jour est de 65 kilomètres. 25.000 kilomètres d’itinéraires sont à découvrir sur le site Francevélotourisme.com. Le plus long parcours cyclable français est la Scandibérique qui traverse la France du nord-est au sud-ouest sur plus de 1.700 kilomètres.

Quel budget pour réaliser votre Tour de France?

Avant de partir, il faut penser à un budget réaliste. La somme est totalement différente si vous partez à l’hôtel ou en camping, si vous mangez au restaurant ou préférez pique-niquer. Sur Flonomade, la chaîne YouTube de Florian, un aventurier voyageur à vélo, vous trouverez tous les conseils pour établir un budget selon vos envies.

Si vous devez acheter un vélo, là encore la somme allouée varie beaucoup. Pour 500 euros , vous aurez un vélo d’entrée de gamme, lourd et souvent peu fiable. À partir de 1.000 euros , vous commencerez à avoir des cadres de meilleure qualité. À partir de 2.000 euros , tout change. Votre vélo sera plus léger car ses composants seront de meilleure qualité. La transmission, plus fluide et moins sujette aux déréglages, vous procurera plus de confiance dans le matériel. L’équipement plus fiable et robuste, notamment au niveau des porte-bagages, vous facilitera la vie. Bien sûr, le marché de l’occasion vous permet d’accéder à du haut de gamme à un prix inférieur. Troc Vélo et Tuvalum sont deux sites de ventes de vélos d’occasion sur lesquels vous pouvez faire de belles affaires. Quant aux vélos électriques, ils séduisent de plus en plus de voyageurs et il faut compter 1.000 euros pour un électrique bas de gamme, et jusqu’à 6.000 euros pour un vélo d’exception.

Accueil Vélo, la marque amie des cyclistes itinérants

Accueil Vélo est une marque nationale qui garantit un accueil et des services de qualité le long des itinéraires cyclables pour les cyclistes en itinérance. Un Accueil Vélo peut être un hébergement, un loueur de cycles, un réparateur ou encore un site touristique. Accueil Vélo vous garantit d’être situé à moins de 5 kilomètres d’un itinéraire et de disposer d’équipements adaptés comme un abri vélo sécurisé et des kits de réparation. Vous y trouverez un accueil chaleureux, des informations pratiques et des services, comme le transfert de bagages ou des machines à laver le linge. Pour repérer un des 7.000 points d’accueil, rendez-vous sur le site Francevélotourisme.com ou soyez attentif au logo arboré à l’entrée des sites.

Idée week-end: les Pays de la Loire à vélo Entre côte atlantique et val de Loire, profitez d’un environnement préservé et d’un patrimoine historique unique. Pour une semaine ou un week-end, en famille ou entre amis, le réseau vélo des Pays de la Loire et ses 3.000 kilomètres d’itinéraires balisés et sécurisés vous permettent d’explorer la très grande diversité des paysages de cette magnifique région. Des étapes courtes et des pentes toutes douces, adaptées aux petits et aux grands, vous y attendent. De la Vélo Francette, qui longe la Mayenne, à la Vélocéan, qui vous fait sentir l’air de la mer, en passant par la Vélodyssée, qui vous mène de Nantes à Pornic, il y en a pour tous les goûts.

