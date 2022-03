information fournie par So Foot • 04/03/2022 à 06:00

Bryan Mbeumo (Brentford) : "Être dans le tunnel avec De Bruyne, Kanté ou Salah, ça te marque"

Promu cette saison en Premier League pour la première fois de son histoire, Brentford peut compter sur Bryan Mbeumo pour animer le côté droit de l'attaque des Bees. Né à Avallon dans l'Yonne, formé à Troyes et arrivé à Londres en 2019, l'ailier français de 22 ans fait le bilan de ses premiers mois dans l'élite anglaise avant la lutte finale pour le maintien. Une mission survie au sein de l'actuel quinzième de Premier League qui plaît à ce fan de Koh-Lanta.

"Ils avaient fait un tableau basé sur le nombre de matchs de Ligue 2 qu'ils ont supervisés quand je jouais à Troyes. Sur les 35 matchs de Ligue 2 que j'avais joués en 2018-2019, Brentford est venu me voir 27 ou 28 fois. C'est énorme."

Pour être honnête, au moment de la première prise de contact, je ne connaissais pas vraiment le club, son histoire et je ne regardais pas le Championship. Je savais seulement que c'était un club londonien. Après quand ils m'ont approché, forcément, je me suis renseigné.Oui. Dès les premiers contacts, ils m'ont montré un descriptif très détaillé du joueur que j'étais. Ils savaient de quoi ils parlaient, quel profil de joueur ils prenaient en misant sur moi. Cela a attisé ma curiosité, car ils avaient vraiment beaucoup d'infos.Ils avaient fait un tableau basé sur le nombre de matchs de Ligue 2 qu'ils ont supervisés quand je jouais à Troyes. Sur les 35 matchs de Ligue 2 que j'avais joués en 2018-2019, Brentford est venu me voir 27 ou 28 fois. C'est énorme. Dans ce tableau, il y avait tous mes points forts, mes points faibles aussi, ainsi que l'ensemble de mes caractéristiques. Je ne sais pas s'ils avaient, à ce moment-là, le nombre moyen de sprints par match que je faisais ou le nombre de kilomètres parcourus par exemple. Mais cela ne m'étonnerait pas, car ce sont des données que l'on a à notre disposition aujourd'hui, au club, après chaque match.Ils étaient en Championship, mais leur discours était cohérent avec leur classement. C'était un club ambitieux qui projetait de monter en Premier League dans les deux ans. Ce que l'on Lire la suite de l'article sur SoFoot.com