Bruno Guimarães de Lyon à Newcastle : gros sous et grand flou

Le gros chèque du transfert de Bruno Guimarães à Newcastle, la troisième vente la plus chère de l'histoire de Lyon, devrait permettre à l'OL de respirer sur le plan financier. Mais les incertitudes autour du sportif sont nombreuses, et la politique sportive menée par le club rhodanien peut poser question.

Tenir les cordons de la bourse

Le départ de Bruno Guimarães de l'OL n'aura même pas eu le temps de devenir un feuilleton. Le milieu de terrain n'avait pas prévu de quitter la capitale des Gaules deux ans tout pile après son arrivée, mais l'intérêt très concret de Newcastle a bousculé les plans du club rhodanien et du joueur brésilien. En quête d'une recrue pour se renforcer dans l'entrejeu, lesont jeté en début de semaine leur dévolu sur Guimarães. Et on a rapidement compris que le nouveau riche du football anglais et européen finirait par obtenir ce qu'il voulait. Quelques heures après avoir atterri à Belo Horizonte, après un match nul entre l'Équateur et le Brésil qu'il a vécu sur le banc jeudi soir, Guimarães a commencé une journée de vendredi rythmée par des examens médicaux et de la paperasse, Lyon et Newcastle ayant trouvé un accord pour son transfert. Le montant de l'opération ? 50 patates au total, selon les informations de, dont 42,5 millions d'euros directement versés sur le compte en banque de l'OL (la troisième plus grosse vente de son histoire), et un salaire quadruplé pour l'international. Un bon bol d'air pour les caisses lyonnaises, mais les interrogations autour de l'avenir du club d'un point de vue sportif sont loin d'être levées.Ce transfert inattendu rappelle que le club de Jean-Michel Aulas traverse une période très délicate, pour ne pas dire inédite au XXIsiècle. L'OL Groupe, maison mère de l'Olympique lyonnais, a perdu plus de 100 millions d'euros lors du dernier exercice, soit un déficit annuel sans précédent, subissant entre autres les conséquences de la crise sanitaire. Une situation alarmante qui a forcé le club rhodanien à s'adapter et se limiter sur le marché des transferts ces derniers mois. Si la masse salariale reste élevée à Lyon, le premier mercato estival de l'ère Peter Bosz n'a pas ressemblé aux manœuvres d'un candidat crédible au podium de Ligue 1.Loin de flamber, l'OL a moins dépensé que Nantes ou Troyes en indemnités, se contentant de trois joueurs libres… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com