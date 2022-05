Bruno Genesio, un trophée UNFP mille fois mérité

Au lendemain du joli succès du Stade rennais face à l'OM, Bruno Genesio a troqué son survêtement contre un costard pour recevoir le trophée UNFP du meilleur entraîneur de cette saison 2021-2022 de Ligue 1. Une récompense méritée pour l'ancien coach de l'OL, épanoui en Bretagne depuis plus d'un an et à la tête de l'équipe la plus excitante du championnat.

" À Rennes, j'ai un groupe de grande qualité, mais avec un esprit peut-être plus collectif, dans le bon sens du terme… C'est plus "facile" de faire passer ses idées à un collectif que gérer l'intérêt individuel de chacun. "

Bruno Genesio

Des records et du spectacle

Un peu plus d'un an après son retour en France, Bruno Genesio a eu le droit à une belle reconnaissance, celle des ses pairs, en étant élu meilleur entraîneur de la saison en Ligue 1. Ce ne sera pas la plus belle nouvelle du week-end pour le technicien rennais, plus heureux d'avoir vu son équipe prendre les trois points face à Marseille la veille et pas vraiment emballé à l'idée de troquer son survêtement aux couleurs du club breton contre une tenue de soirée., avait-il souri face à la presse ce samedi soir au Roazhon Park. Le coach de 55 ans était bien présent au Pavillon Gabriel, à Paris, pour récupérer son petit trophée fait pour les cheminées et succéder à Christophe Galtier, lauréat lors des deux dernières éditions, en 2019 et 2021., avait insisté Genesio en apprenant sa présence parmi les cinq nommés.Et ce n'est pas du tout volé.Bien sûr, Genesio n'a pas manqué de rendre hommage à ses quatre collègues et Julien Stéphan, son prédécesseur sur le banc de Rennes, aurait pu rafler la mise vu le travail colossal effectué à Strasbourg cette année. En sacrant l'entraîneur d'une équipe pouvant encore terminer la saison à la 2comme à la 6place, les coachs votants ont rappelé que la dictature du résultat pouvait parfois s'effacer face à l'esthétisme. Dans un monde très pragmatique, Mauricio Pochettino, largement champion avec le PSG, aurait inscrit son nom au palmarès. Dans le notre, l'Argentin n'a pas été nommé et le beau a pris le dessus sur le… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com