Bruno de Carvalho : "Rui Pinto a apporté les preuves à tout ce que je dénonçais depuis des années"

Dans l'affaire des Football Leaks, Bruno de Carvalho est un personnage ambivalent : en tant que président du Sporting CP, il a été l'un des premiers "hackés" par Rui Pinto et l'un des premiers à porter plainte, mais surtout l'un des rares à avoir retiré sa plainte. Trois ans après avoir été destitué de la présidence des Lions, Bruno de Carvalho, fervent opposant de longue date aux TPO, fait partie des soutiens du lanceur d'alerte portugais. Entretien tout en folie sur les dessous de la plus grande fuite de données de l'histoire.



Bruno de Carvalho n'est pas un type ordinaire. Et il le sait. À la fin d'un entretien de plus d'une heure et demie mené dans le cadre de l'enquête sur Rui Pinto, à retrouver dans le dernier numéro de, l'ancien président du Sporting Portugal lance en souriant :Sur la forme, Bruno de Carvalho est bel et bien un doux dingue. De ceux qui font des grands gestes en parlant et qui, dans chacun de leurs propos, sont animés par la passion. Mais dans le fond, rien de tout ça : Bruno de Carvalho a beau avoir ce grain de folie dans la voix, ses idées sont très claires. Et il prend lestrès au sérieux.Au départ, on n'avait même pas de notion de "Football Leaks". On a juste vu des documents qui ont commencé à fuiter. Et sur 50 documents, 49 concernaient le Sporting. C'était surtout des contrats passés avec Doyen pour certains joueurs, comme Rojo ou Labyad, qui avaient été signés par la précédente administration. Je n'étais pas malheureux de voir ces documents fuiter, parce que ces contrats étaient si mauvais, si étranges... Je ne dirais pas que j'étais heureux, mais ce n'était pas une sensation désagréable. En fait, c'est comme si tu rentres chez toi et que tu te rends compte que tu as été cambriolé. Bon, ce n'est pas agréable. Puis, tu te rends compte que les voleurs n'ont pris que des Lire la suite de l'article sur SoFoot.com