Bruno Bolchi, bien plus qu'une icône Panini

Vainqueur en 1963 d'un Scudetto avec l'Inter Milan de Helenio Herrera, Bruno Bolchi est décédé ce mardi 27 septembre. Âgé de 82 ans, celui qui a coaché 20 clubs italiens différents était le premier joueur de l'histoire à avoir eu sa vignette Panini.

"On pourrait penser que quelqu'un est venu et m'a demandé : "Écoute, on fait une vignette avec ta photo dessus ?" Mais je n'ai pas su pendant longtemps à quel point cet autocollant était devenu important" Bruno Bolchi

Il Maciste

Si les accros aux vignettes Panini devront débourser au bas mot 1000 euros pour acquérir les 617 figurines autocollantes du Mondial 2022 , il y en a bien une qui vaut aujourd'hui de l'or. Celle de Bruno Bolchi, premier joueur de l'histoire à avoir eu sa ganache sur un autocollant distribué par la firme italienne. C'était il y a 61 ans, dans les rues de Modène, où Olga Panini ouvrit un kiosque en 1945. On y vendait alors des journaux, des jouets, des cartes postales et même des vêtements. Un pop-up store avant l'heure qui deviendra célèbre grâce à deux des quatre fils Panini, Giuseppe et Benito, qui ont eu une idée de génie : glisser dans chaque quotidien vendu une photo de footeux.Si on sait comment les albums Panini sont nés, l'histoire n'explique en revanche pas pourquoi Bruno Bolchi a été la première égérie et, d'ailleurs, lui non plus."Écoute, on fait une vignette avec ta photo dessus ?", confiait-il en février 2021 au quotidien génois. Ce n'est que plus tard, quand un des frères Panini l'invita à une fête en l'honneur de l'entreprise familiale, qu'il apprendra l'existence de cette vignette.Né à Milan en 1940, Bruno Bolchi a débuté en Serie A sous les couleurs de l'Inter Milan, à seulement 18 ans. Trois ans plus tard, alors que l'habituel capitaine est absent, le légendaire Helenio Herrera lui file le brassard lors d'un déplacement chez la Juventus, leader de Serie A…