Brillant face à Benevento, Josip Ili?i? est de retour

Étincelant sur la pelouse de Benevento lors de la victoire de l'Atalanta (1-4) ce samedi, Josip Ili?i? confirme son retour en forme après une deuxième partie d'année 2020 galère sportivement comme personnellement. Une aubaine pour la Dea afin de digérer tranquillement l'après Papu Gómez.

[RESUME] #SerieA L'Atalanta trop forte pour Benevento : 1-4 Un but et une passe décisive pour Josip Ili?i? La Dea grimpe provisoirement à la quatrième placehttps://t.co/42Ml5VVQxQ -- beIN SPORTS (@beinsports_FR) January 9, 2021

"Ili?i? est extraordinaire"

Il fallait le voir avec ses cheveux trempés et le sourire jusqu'aux oreilles. Sur la pelouse du stade Ciro-Vigorito de Benevento, Josip Ili?i? ne portait pas de couronne, mais nul doute qu'il en aurait mérité une tant il avait la stature d'un roi. En Campanie, "Sa Majesté" a débuté son show par un crochet dévastateur, entre deux défenseurs adverses, avant de conclure du pied gauche pour montrer à ses sujets la voie à suivre. Il aurait pu même, juste avant la pause, mettre l'Atalanta à l'abri et grimper sur son trône à la suite d'un coup franc joué à deux qui a terminé sa course sur le montant droit de Lorenzo Montipò. Rebelote au retour des vestiaires où le Slovène a aimanté le cuir, réalisé une nouvelle percée dévastatrice sur le second pion de Rafael Toloi et délivré un caviar dont s'est délecté Duván Zapata sur le troisième, entre autre. Un festival qui confirme une tendance attendue par les tifosi du club de Bergame : oui, Josip Ili?i? est bien de retour au premier plan.Après la rencontre face aux, forcément, c'est une pluie de louanges qui s'est abattue sur l'ancien palermitain. Gasperini, son coach :(...). Luis Muriel, autre homme fort Lire la suite de l'article sur SoFoot.com