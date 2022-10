Brian Clough-Liz Truss : match nul, 44-44

Sans grande surprise, la Première ministre anglaise Liz Truss a démissionné ce jeudi. Son séjour au 10 Downing Street aura duré exactement 44 jours. La même durée funeste accomplie par Brian Clough à la tête de Leeds United en 1974...

"Mais bien sûr que je suis un champagne socialist . Mais la différence entre moi et un Tory , c'est que lui garde tout son argent pour lui, tandis que moi, je le partage." Brian Clough

Un derby Leeds-Norwich !

Pour Brian Clough, la postérité s'est chargée de restituer son passage mouvementé chez lesà travers le livre décapant de David Peace,(2006), et le film assez réussi qui s'en inspirait,(2009). Il appartiendra sans doute aux auteurs de la célèbre série TVde relater la déchéance de cette pauvre Miss Mary Elizabeth Truss !Politiquement, d'abord, tout sépare Brian Clough de Liz Truss. Cloughie était profondément de gauche, un socialiste pur et dur, proche des syndicalistes et du parti travailliste qui, à deux reprises, lui proposa d'être candidat aux législatives. Moqué comme étant un(équivalent de la gauche caviar, chez nous), le bon Brian répondait :champagne socialist(un conservateur)Et toc ! Ancien attaquant brillant de Middlesbrough puis de Sunderland, Brian se révéla en tant qu'entraîneur quand il prit les rênes en 1967 de Derby County, qu'il mena de la D2 jusqu'au titre de champion d'Angleterre en 1972. Durant le début des années 1970, il s'en prit avec acharnement au grand club du moment, Leeds United (champion 1969 et 1974), coaché par Don Revie. Il accablait tout autant le style de Leedsque la personnalité de Revie. Or, en juillet 1974, quand Don Revie, justement, fut appelé à prendre en main la sélection anglaise, ledesappela son pire ennemi pour le remplacer : Brian Howard Clough ! Ce dernier lâcha le club de Brighton pour arriver dans le West Yorkshire. Problème : à sa nomination le 22 juillet, il retarda sa venue au club d'une semaine pour achever des vacances familiales à Majorque, ce qui déplut beaucoup. Surtout, Clough vint sans son fidèle assistant, Peter Taylor. Deux erreurs qu'il paya très cher par la suite... Lire la suite de l'article sur SoFoot.com