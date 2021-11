Bretagne : on était aux retrouvailles entre Guingamp et Saint-Brieuc en Coupe de France

Pour la première fois depuis 26 ans, les équipes fanions d'En Avant Guingamp et du Stade briochin se sont retrouvés sur un terrain de football à l'occasion du huitième tour de Coupe de France. Un match comme un autre après plus de deux décennies passées sans se croiser ? Un peu, même si la fête des voisins a également réveillé des douloureux souvenirs dans le camp briochin. On y était.

" On n'en veut pas à Guingamp, on en veut au père Noël, c'est lui qui nous a descendus."JP, pas un grand fan de Le Graët

Pour les Briochins, le père Noël est une ordure

En se baladant autour du stade de Roudourou en ce début de samedi après-midi pluvieux, rien ne laisse présager qu'un match spécial doit se jouer dans l'antre guingampaise dans un peu moins de deux heures. L'unique stand de galettes saucisses et de sandwichs en tout genre est quasiment désert, alors que les premiers supporters pressés attendent l'ouverture des grilles en tentant de trouver un abri ou un bout de parapluie dès qu'une grosse averse pointe le bout de son nez. Un peu plus loin, d'autres fidèles profitent de l'avant-match au Lapin rouge, le bar emblématique des supporters guingampais, où il faut logiquement montrer patte blanche en présentant son pass sanitaire., balance un fan légèrement éméché en direction d'une bande de septuagénaires débarquant sur la terrasse du troquet. La réponse est bien sûr positive, même si l'inverse n'aurait pas non plus été gênant : entre les écharpes rouge et noir, ils sont plusieurs à arborer les couleurs jaune et bleue de Saint-Brieuc. La preuve que la rivalité entre les deux camps n'est pas aussi forte qu'on aimerait le dire ? Possible, même si le match difficilement remporté par Guingamp (1-0) a pu réveiller quelques douloureux souvenirs.Pour la première fois depuis 26 ans, les équipes fanions des deux clubs séparés par une trentaine de kilomètres et un tas d'autres choses ont vu le tirage au sort de la Coupe de France les réunir sur un terrain de football à l'occasion du huitième tour de la compétition., balance JP, accompagné de plusieurs Lire la suite de l'article sur SoFoot.com