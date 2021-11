Brest renverse un triste Bordeaux

Tout pour Le Douaron.

Bordeaux 1-2 Brest

Tout pour Le Douaron.Dominateurs, les Bordelais ont, une fois n'est pas coutume, su entrer en premier dans leur partie. Yacine Adli a ainsi donné l'alerte d'un enroulé légèrement au-dessus (11) avant qu'Alberth Elis ne voit ses quelques incursions timidement inquiéter Marco Bizot. Les répliques des hommes de Michel Der Zakarian ont tardé à arriver et seul Steve Mounié, d'une tête trop décroisée, a sonné le réveil des siens (41). Mais peu avant la pause, c'est bien Stian Rode Gregersen qui ouvre la marque, servi sur coup-franc par Javairô Dilrosun et effleurant le ballon du pointu, juste devant Bizot. Logique respectée jusque-là.Mais à l'image du début de saison girondin, rien n'est allé dans le bons sens au retour des vestiaires. Laissant totalement le jeu à leurs adversaires, les hôtes ont effectivement vu Jérémy Le Douaron prendre un malin plaisir à les punir. L'ancien du Stade Briochin a ainsi remis les pendules à l'heure sur une passe en retrait de Lucien Agoumé et un ballon dégagé dans ses pieds par Ricardo Mangasavant de doubler la mise en chipant le cuir à Mexer pour tranquillement tromper Benoît Costil. Les entrées de Hwang Ui-jo et du vétéran n'auront rien changé, Bordeaux s'enfonce.Au classement, les Girondins glissent à la dix-huitième place et se retrouvent barragistes, à l'inverse des Brestois, désormais douzièmes.