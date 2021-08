Brest : pour quelques billets de plus

À quelques heures du derby breton entre Brest et Rennes, les supporters ont pu retrouver le stade Francis Le-Blé après de longs mois d'absence. Des retrouvailles arrosées au bar " Le Pénalty " sous l'inévitable crachin brestois. Lors de l'avant-match, la confrontation de 15h et les dix ans d'invincibilité rennaise face aux Ty'Zefs sont sur toutes les lèvres. Mais entre deux mousses, un autre sujet fait son apparition : la nouvelle politique tarifaire de la billetterie instaurée en ce début de saison.

Ce derby breton marque le retour des supporters à Francis Le-Blé après plus de 10 mois d'absence. #SB29SRFC pic.twitter.com/lVg7tnODlf -- Thomas Morlec (@ThomasMorlec) August 15, 2021

Ce dimanche 15 août marquait le retour de milliers de supporters brestois à Francis-Le Blé après plus de dix mois d'abstinence. Un match d'autant plus symbolique qu'il se jouait face au voisin rennais, et à guichet fermé. Pour obtenir le précieux sésame, certains s'y sont pris à la dernière minute :, jubile Allan, maillot domicile du SB29 sur le dos. Avis partagé par Thierry, casquette aux couleurs du club finistérien visée sur le crâne :Un beau coup permis par la nouvelle grille de la billetterie des Ty'Zefs. Le système est simple et s'apparente au principe des " vols low cost, mais en inversé ". Son petit nom ? Le, soit le fait de faire varier les prix en fonction du comportement des "consommateurs". Pour résumer : si vous réservez votre siège 28 jours avant le match, vous êtes sûr de pouvoir y assister, mais en payant plein pot ; à l'inverse, vous pouvez toujours patienter pour voir les prix diminuer Lire la suite de l'article sur SoFoot.com