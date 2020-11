Brest et Cardona grippent la machine du FC Metz

Qui d'autre que des Pirates pour faire voler en éclat une invincibilité de deux mois et demi ?

FC Metz 0-2 Stade brestois 29

Brest, le Finistère du divertissement

Metz (4-2-3-1) : Oukidja - Centonze, Bronn, Boye, Delaine - Angban (Maziz, 73e), Fofana (Sarr, 55e)

Dans cette rencontre entre deux équipes en forme, c'est la confiance offensive brestoise, additionnée à une solidité défensive assez inédite, qui ont mis à terre une équipe de Metz qui n'avait plus perdu depuis 8 matchs.Pourtant ce sont les Mosellans qui montent les premiers en température, malgré le tout petit degré au thermomètre de Saint-Symphorien. Mais une fois que Delaine, Gueye et Boulaya ont chauffé les moufles de Gautier Larsonneur, le SB29 souffle le blizzard sur sa première incursion. Le corner de Romain Faivre est coupé au premier poteau par la tête d'Irvin Cardona, qui surprend un Alex Oukidja mal placé. À l'image du portier algérien, visant volontairement Faivre gisant au sol, ce début de match est terriblement frustrant pour les Grenats.Pour ne rien arranger, Nguette et Angban voient leur frappes tomber dans la nasse du gardien-pêcheur, alors que les Finistériens annihilent la domination des locaux au bout d'une montée de balle modèle. Bien lancé par Perraud, Horonat sert Cardona sur un plateau, qui arrive à conclure malgré la tentative d'intervention de Boye. Dans la foulée, Lasne aurait pu tuer le match d'une tête à bout portant, mais Oukidja s'est ressaisi. La seconde peau offensive enfilée par Antonetti et un dernier raid de Farid "Armando" Boulaya, repoussé par Larsonneur, n'y feront rien : les Pirates ont réussi leur coup.À l'aise Breizh.