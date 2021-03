Brest et Angers partagent les points

Brest 0-0 Angers

Chacun sa mi-temps, chacun son point.On s'attend souvent à du spectacle dans un match se disputant à Francis-Le Blé, mais pour la première fois de la saison, les rares privilégiés présents dans l'enceinte finistérienne n'auront pas vu les filets trembler, Brest et Angers se quittant sur un résultat nul et vierge (0-0).La rencontre a pourtant été animée, chacune des deux équipes ayant des temps forts et des opportunités d'ouvrir la marque. À commencer par le SCO, qui aura très sérieusement bousculé une équipe brestoise méconnaissable en première période. Dans le dur ces dernières semaines, les hommes de Dall'Oglio se sont longtemps fait trimbaler par Fulgini et compagnie, au point d'être contraints à répondre avec quelques tampons. Le SB29 a également pu compter sur la maladresse des Angevins ou la vigilance de Larsonneur, impeccable devant Fulgini et Bahoken.Pas d'action, mais une réaction claire et nette du technicien brestois, qui lance trois remplaçants (Lasne, Philippoteaux, Honorat) dans le bain après la pause pour réveiller une équipe endormie. Et ça marche, Brest affichant un tout autre visage dans le deuxième acte et confisquant (enfin) le ballon à son adversaire. Plus d'entrain, plus d'enthousiasme et plus d'occasions, à l'image des coups de casque de Mounié. Pas de quoi affoler la défense d'Angers, qui sort la tête de l'eau et répond par Fulgini et Mangani. Sans plus de réussite. Tant pis pour le SCO, qui atteint la barre des 40 points pour s'installer confortablement dans le ventre mou.Le programme de Brest après la trêve : un déplacement à Lorient et la réception de Nîmes. Il s'agirait maintenant de terminer la saison sans se faire de frayeur.