Brest domine Bordeaux, Nantes et Toulouse assurent

Cinq qualifiés pour les huitièmes de finale de la Coupe de France sont désormais connus. Le Stade brestois s'est défait sans trembler d'une équipe de Bordeaux largement affaiblie par la Covid-19 (3-0). Le FC Nantes a fait respecter la hiérarchie face aux amateurs de l'AS Vitré (2-0). Idem pour Toulouse sur la pelouse de Cannes, même si les Violets ont été bousculés (0-1). Enfin, Versailles s'est offert un carton contre La-Roche-sur-Yon (4-0) pour rejoindre les trois clubs précédemment cités, ainsi que l'OGC Nice.

Stade brestois 3-0 Girondins de Bordeaux

AS Cannes (N3) 0-1 Toulouse

Avec un effectif décimé par les cas de Covid-19 , Vladimir Petković a dû innover pour ce déplacement à Brest. Notamment en défense, où Johaneko Louisjean (17 ans), Tijany Atallah (18 ans), Timothée Pembélé (19 ans) et Mohamed Aggoun (19 ans) étaient associés. La jeune arrière-garde girondine a fait ce qu'elle a pu, mais le Stade brestois s'est logiquement imposé à Francis-Le Blé. Stoppé irrégulièrement par Atallah, Romain Faivre a obtenu un penalty transformé par Steve Mounié (36). Il a ensuite lui-même marqué, d'une panenka, après une faute de Pembélé sur Jérémy Le Douaron (81). Ce dernier a fini le travail en crucifiant Davy Rouyard (90+4). Sauvé par la barre sur un tir de Franck Honorat (64) et inoffensif jusqu'à la 90, Bordeaux s'incline logiquement. Chahutés au tour précédent contre Dinan-Léhon (13-12 aux tirs au but), les Pirates ont cette fois-ci préservé le cœur de leurs supporters. Merci pour eux.Les Dragons n'avaient plus assez de feu. Toulouse a mis fin au beau parcours de l'AS Cannes, qui avait déjà sorti deux clubs de Ligue 2, Rodez et Dijon. Le club de N3 a fait douter les Violets en première période, Killien Jungen obligeant Isak Pettersson à s'employer (16).