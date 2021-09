Brésil-Argentine : le Superfiasco des Amériques

Attendu comme le choc de ces qualifications au Mondial 2022 en zone Amsud mais interrompu au bout de cinq minutes, la rencontre Brésil-Argentine a une nouvelle fois montré toutes les défaillances du football sud-américain. Retour sur cinq jours de chaos, ponctués d'une soirée de l'étrange.

[?VIDEO] ???? Qualif. CDM 2022? Scène surréaliste à São Paulo !? Explications musclées, joueurs qui rentrent au vestiaire,... ? Les autorités sanitaires brésiliennes ont interrompu le match pour réclamer la sortie de trois joueurs Argentins https://t.co/dmFVQs4gul -- beIN SPORTS (@beinsports_FR) September 5, 2021

Les alibis de l'Albiceleste

Badge autour du cou, un homme pénètre sur la pelouse d'une triste et silencieuse Arena Corinthians. Le tableau d'affichage n'affiche pas encore cinq minutes de temps de jeu dans très attendu Brésil-Argentin, que celui se dirige vers les joueurs et leur somme de quitter le terrain. Un moment de disgrâce auquel les vingt-deux acteurs, craignant d'abord pour leur sécurité, répondent avec véhémence. La réalité est pourtant tout autre : il s'agit en fait d'un agent de l'Anvisa (Agence brésilienne de sécurité sanitaire), chargé d'exfiltrer les titulaires Giovani Lo Celso, Cristian Romero et Emiliano Martínez ainsi que le remplaçant Emiliano Buendía. Accusés d'avoir enfreint le protocole Covid et de ne pas avoir respecté les quatorze jours d'isolement prévus pour les voyageurs issus du Royaume-Uni, les quatre fantastiques ont, malgré eux, déclenché la première secousse d'un séisme d'incompréhensions.Mais comment expliquer une telle situation ? C'est en tout cas ce que s'est demandé Lionel Messi au moment de s'adresser aux membres de sécurité :. Un élément de réponse émerge parmi les autres : la CONMEBOL. La confédération sud-américaine de football a affectivement donné son accord à l'AFA (fédération argentine) pour aligner ses quatre joueurs. Une argumentation Lire la suite de l'article sur SoFoot.com