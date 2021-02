Breno Lopes, ce héros de Palmeiras sorti de nulle part

Palmeiras s'est offert samedi la deuxième Copa Libertadores de son histoire en dominant Santos au terme d'une finale décidée après neuf minutes de temps additionnel. Le héros du soir s'appelle Breno Lopes et du haut de ses 25 ans, n'avait jamais goûté à la première division brésilienne avant de rejoindre le club paulista en novembre dernier. Sacré destin.

???? An exclusive pitch-side look at Breno Lopes' #Libertadores winning goal for @Palmeiras! pic.twitter.com/zv1gtDe0kS -- CONMEBOL Libertadores (@TheLibertadores) January 31, 2021

De la Série C à la Libertadores

Un long centre de Rony, un ballon qui s'élève dans le ciel du Maracana, et à la tombée, un duel remporté et une tête croisée parfaite pour lober le gardien adverse et offrir la deuxième Copa Libertadores de son histoire à Palmeiras. Le tout après neuf minutes de temps additionnel. Ainsi va la vie de Breno Lopes, qui a rempli de joie le coeur de milliers de supporters du Verdão et de malheur celui des fans de Santos.Mais plus que ça, quatorze minutes après son entrée en jeu, l'attaquant s'est fait un nom dans l'histoire d'un club dix fois champion national. Et ce quelques semaines après avoir déboulé de nulle part, ou presque.11 novembre 2020. Deuxième meilleur buteur de Série B sous la liquette de la Juventude avec neuf pions, le bonhomme débarque à São Paulo pour y découvrir la première division dans l'anonymat. Montant de l'opération ? Un petit million d'euros, tout de même. Le coach portugais Abel Ferreira n'est alors à la tête de l'équipe que depuis une semaine : "" L'homme justement, était totalement inconnu jusqu'à cette folle soirée