Breel Embolo à Monaco, la recrue de trop ?

Alors que le départ d'Aurélien Tchouaméni n'a toujours pas été compensé, l'AS Monaco s'est offerte sa deuxième recrue estivale. Arrivé du Borussia Mönchengladbach, Breel Embolo débarque en effet sur le Rocher pour renforcer un secteur offensif déjà surpeuplé où il tentera de se faire une place.

✍️ L'AS Monaco est heureux d'annoncer l'arrivée de Breel Embolo. L'international suisse de 25 ans s'est engagé pour les quatre prochaines saisons avec le Club du Rocher. #BienvenueEmbolo https://t.co/3XdKHEzm7F

Embolo (doit) compter

— AS Monaco ?? (@AS_Monaco) July 15, 2022Le secteur offensif de l'AS Monaco ressemble comme deux gouttes d'eau, justement, à ces foutus tickets de caisse : trop long, et surchargé. Wissam Ben Yedder, Kevin Volland, Myron Boadu, Gelson Martins, Krépin Diatta, Takumi Minamino, Sofiane Diop ou encore Aleksandr Golovin et désormais Breel Embolo, fraîchement débarqué du Borussia Mönchengladbach. Une liste impossible à lire sans reprendre son souffle, parmi laquelle Philippe Clement devra désormais piocher quatre (voire cinq) noms pour former son onze., s'est réjoui Paul Mitchell, directeur sportif des Asémistes, en conférence lors de la signature de sa nouvelle recrue. Pourtant, au moment de dresser le bilan de la saison dernière et d'aborder le mercato estival en cours, l'Anglais avait annoncéà la mi-juin. Parmi celles-ci, l'ancien de la galaxie Red Bull avait alors ciblé un élément offensif, un milieu… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com