Brault-Guillard : "Attention au Canada maintenant"

Né à Haïti puis adopté par un couple franco-canadien, Zachary Brault-Guillard est aujourd'hui l'une des valeurs sûres de l'équipe nationale à la feuille d'érable. D'abord passé par le centre de formation de l'Olympique lyonnais, le latéral droit n'avait pourtant pas réussi à se faire une place chez les pros à l'OL. Qu'à cela ne tienne : c'est à Montréal qu'il s'éclate. Entretien avec la relève de Bacary Sagna.

J'ai grandi au Canada jusqu'à mes sept ans. Ensuite, ma mère, qui est française, a décidé de rentrer pour se rapprocher de sa famille à Paris. Donc de mes sept ans à mes dix-neuf ans, j'étais en France. Mes parents ont ouvert un restaurant en arrivant en France, ça a bien fonctionné au début, mais ça a fait faillite ensuite et ils se sont séparés. On est descendu dans l'Ain, à Lagnieu, quand j'étais en CE1, où je suis resté jusqu'en sixième avant de rentrer à l'Olympique lyonnais. J'ai commencé le foot en CE2 après deux-trois années de rugby.Bourgoin m'avait sollicité pour entrer dans leur équipe, mais l'année où je devais les rejoindre, je me suis tourné vers le foot. Je jouais beaucoup dans la cour de récré, mais avec le béton, je rentrais chez moi un peu abîmé, et ma mère me grondait.Et puis, la Coupe du monde 2006 m'a donné envie de tester le foot. J'ai commencé grâce à un coach de Lagnieu qui bossait au centre aéré quand j'étais petit, c'est comme ça que ça s'est fait.La combativité, l'esprit collectif, le fait de ne pas avoir peur, de ne pas lâcher, de toujours être confiant, sûr de soi... L'envie de gagner et faire la fête aussi ! Ça m'a plus apporté dans l'aspect athlétique et la mentalité.Oui, mon père a fait quelques missions pour Médecins du monde quand j'étais petit et on l'a rejoint quelque temps. J'ai quelques souvenirs, mais ça reste vague. Tu comprends qu'on te montre ce qu'on a envie de montrer aux médias et tu te rends compte de la chance que tu as de vivre dans des pays occidentaux avec tes libertés et tes droits. J'aurais pu plus comprendre la situation politique si Lire la suite de l'article sur SoFoot.com