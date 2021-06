Brandon Bokangu : "On a battu l'équipe d'Aubameyang 7 buts à 6"

Milieu de terrain à l'Olympique de Saumur en National 3, Brandon Bokangu (21 ans) a vécu un moment unique mercredi dernier. Sur un terrain synthétique du Mans, en amont de la CAN des quartiers locale, "Brandy" a pu se mesurer à Pierre-Emerick Aubameyang, avec un contingent d'amateurs originaires de République démocratique du Congo. En vacances dans les Pays de la Loire, l'attaquant vedette d'Arsenal originaire de Laval a tout donné pour le Gabon... mais a dû s'avouer vaincu. En toute simplicité.

"Défier un joueur de Premier League, ça procure une seule envie : être à la hauteur."

AHAHAHAH mon gars il est dans un rêve il affronte Aubameyang au quartier @BraandyOcho_ on veut un compte rendu ici même pic.twitter.com/xZdI1jZR3w -- ?????? (@PJordan__) June 2, 2021

Affronter Aubame juste avant une CAN des quartiers, ce n'est pas vraiment quelque chose que j'aurais pu imaginer, surtout ici au Mans. Forcément, j'étais extrêmement heureux et excité à l'idée de me mesurer à lui, comme les gens ont pu le voir sur les vidéos en ligne !C'était aussi une source de motivation supplémentaire pour toute l'équipe. Défier un joueur de Premier League, ça procure une seule envie : être à la hauteur.Ça peut paraître étonnant, mais non, il n'y avait pas de pression particulière de notre côté. Après tout, ça reste du foot... et on sait jouer au foot. Notre gardien a même pu se vanter après-coup, grâce à ses quelques parades devant Aubameyang !Le match a eu lieu dans un contexte particulier. En fait, ce n'était même pas encore la CAN, tout juste Lire la suite de l'article sur SoFoot.com