Branco van den Boomen : "Je suis au niveau où je rêvais d'être"

Tube de la saison en Ligue 2 et guide d'un Téfécé en route pour retrouver la Ligue 1, Branco van den Boomen, 12 buts et 18 passes décisives, ouvre les portes de son jeu et assume son amour du risque pour libérer ses coéquipiers. Entretien avec un MVP rare.

"Le dribble est plus "beau", plus valorisé, mais une bonne passe peut libérer davantage d'espaces pour les autres joueurs de l'équipe, elle peut placer un coéquipier dans une situation de un-contre-un plutôt que de le laisser se débattre à un contre trois."

Question difficile. Je pense que ce qu'il se passe cette saison s'explique avant tout par une histoire de confiance en mes capacités et en celles de l'équipe. Tout est naturel, en fait. Je ne réfléchis plus tant que ça avant les matchs. Je me dis plutôt :La saison dernière, je n'étais pas dans le même schéma de réflexion. C'était plutôt :Je pense que l'on pense à moins de choses lorsqu'on est bien dans notre tête. Aujourd'hui, quand j'entre sur le terrain, je sais exactement ce que je dois faire et je profite au maximum. Je peux davantage avancer à l'intuition, au feeling.Oui, je n'ai jamais été rapide, donc j'ai été obligé d'apprendre à penser rapidement. Si je veux être performant sur le terrain, je n'ai pas d'autres choix. D'ailleurs, si je ne réfléchissais pas plus vite que les autres, je ne serais pas là aujourd'hui et je serais incapable d'évoluer à ce niveau. Enfant, je n'étais pas forcément plus doué que les autres à Tetris ou aux casse-têtes, mais j'aimais déjà énormément le football. Mes parents sont aussi de grands passionnés, donc je pouvais regarder du foot toute la journée. À force, ma tête a intégré des mouvements, et j'ai vu des situations se répéter. J'ai aussi pas mal joué dans la rue, où le jeune joueur est souvent en situation d'urgence et doit Lire la suite de l'article sur SoFoot.com