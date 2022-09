Boycott du Qatar : l'heure de la deuxième vague

À moins de deux mois du démarrage du Mondial 2022 au Qatar, de plus en plus de fans de football tendent à se prononcer en désaccord avec l'organisation de cet évènement pour lequel la FIFA s'est bien gardée de lever le petit doigt malgré les nombreux scandales. Dès lors, il n'est plus question d'annuler le tournoi, mais de le zapper de son esprit pour des raisons d'éthique personnelle, quitte à mettre un stop aux habitudes de consommer du football depuis sa télévision. La parole est aux boycotteurs.

Aberration écologique, cimetières et paradoxe du PSG

La Coupe du monde au Qatar n'est désormais plus qu'une question de semaines. Malgré une once de révolte initiée par la Norvège , mais rapidement contrecarrée par la FFF , plus rien ne peut stopper la FIFA et le Qatar dans leur collaboration, pas même les ONG les plus réticentes à cet évènement planétaire. En revanche, celles-ci peuvent encore informer la plèbe du fait que l'évènement soit encore allègrement contesté. À ce sujet, Amnesty International a publié jeudi dernier un sondage dans lequel 48 % des Français considèrent commele fait de regarder au moins un match de la Coupe du monde de football 2022 prévue au Qatar . Une indignation populaire représentée par quelques figures du football comme Éric Cantona, prêt à zapper la compétition sans éteindre sa télé pour autant., expliquait lepar écrit la semaine dernière.Sans forcément passer par le faciès du regretté Peter Falk, d'autres consommateurs de football en temps normal comptent passer par le boycott. Fondateur des Irrésistibles Français, Fabien Bonnel fait partie de cette catégorie., explique l'homme de 38 ans.Comme un symbole, la question divise même au sein du principal groupe de supporters des Bleus., poursuit Fabien.